மாநில செய்திகள்

அரசு கலைக்கல்லூரியில் சேர்க்கை: மாணவர்களுக்கு இன்று சேர்க்கை விவரம் தெரிவிக்கப்படும் - கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் தகவல் + "||" + Admission to Government Arts College: Students will be informed of admission details today - College Education Directorate Info

அரசு கலைக்கல்லூரியில் சேர்க்கை: மாணவர்களுக்கு இன்று சேர்க்கை விவரம் தெரிவிக்கப்படும் - கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் தகவல்