மாநில செய்திகள்

“விஜயகாந்த் இனி ‘கிங்’ ஆகத்தான் இருப்பார்” - பிரேமலதா அதிரடி பேட்டி + "||" + "Vijaykanth will be the 'King' now" - Premalatha Interview

“விஜயகாந்த் இனி ‘கிங்’ ஆகத்தான் இருப்பார்” - பிரேமலதா அதிரடி பேட்டி