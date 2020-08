மாநில செய்திகள்

கையில் எலும்பு முறிவு; மதுசூதனனிடம், முதல்-அமைச்சர் நலம் விசாரிப்பு - இல்லத்துக்கு நேரில் சென்றார் + "||" + Hand fracture; To Madhusudan, the Chief Minister went in person to the Home - Health Inquiry

கையில் எலும்பு முறிவு; மதுசூதனனிடம், முதல்-அமைச்சர் நலம் விசாரிப்பு - இல்லத்துக்கு நேரில் சென்றார்