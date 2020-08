மாநில செய்திகள்

‘அரியர்’ தேர்விலும் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் தேர்ச்சி - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Edappadi Palanisamy announces that all college students have passed the 'Arrear' examination

‘அரியர்’ தேர்விலும் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் தேர்ச்சி - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு