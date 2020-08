மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முழு வீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Corona prevention activities are being carried out in full swing in Tamil Nadu - Chief Minister Palanisamy

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முழு வீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி