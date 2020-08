மாநில செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு முன்னாள் நீதிபதி ஏ.ஆர்.லட்சுமணன் மரணம்; மனைவி இறந்த 2-வது நாளில் சோகம் + "||" + Former Supreme Court judge AR Lakshmanan passed away; Tragedy on the 2nd day of wife's death

