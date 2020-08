மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க., தி.மு.க.வை சேர்ந்த மேலும் 2 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா - சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + Corona for 2 more MLAs from ADMK, DMK - Admitted to Chennai Hospital

