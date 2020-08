மாநில செய்திகள்

கோவில் ஊழியர்கள் 6,664 பேருக்கு 6 வாரத்துக்குள் நிதி உதவி - அறநிலையத்துறைக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Financial assistance to 6,664 temple employees within 6 weeks - Court order to the Treasury

