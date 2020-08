மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் உத்தரவால் 23 அரியர் பாடங்களில் பாஸ் ஆன திருச்சி என்ஜினீயரிங் மாணவர் + "||" + Trichy engineering student who passed 23 Arrear subjects by order of the Chief-Minister

முதல்-அமைச்சரின் உத்தரவால் 23 அரியர் பாடங்களில் பாஸ் ஆன திருச்சி என்ஜினீயரிங் மாணவர்