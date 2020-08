மாநில செய்திகள்

பகுதி நேர நூலகங்கள் தவிர பொது நூலகங்கள் 1-ந் தேதி முதல் இயங்கலாம் - தமிழக அரசு அனுமதி + "||" + Public libraries other than part time libraries may be operational from 1st - Permission of Government of Tamil Nadu

