மாநில செய்திகள்

செப்டம்பரிலும் ஊரடங்கு நீடிக்குமா? - கலெக்டர்கள், மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை + "||" + Will the curfew continue in September? - Edappadi Palanisamy today consulted with the Collectors and Medical Expert Committee

செப்டம்பரிலும் ஊரடங்கு நீடிக்குமா? - கலெக்டர்கள், மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை