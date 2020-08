மாநில செய்திகள்

கொரோனா இறப்பு விகிதத்தை மேலும் குறைக்க வேண்டும் கலெக்டர்களுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி வேண்டுகோள் + "||" + Corona mortality rate To be further reduced Chief Minister Palanisamy appeals to collectors

கொரோனா இறப்பு விகிதத்தை மேலும் குறைக்க வேண்டும் கலெக்டர்களுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி வேண்டுகோள்