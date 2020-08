மாநில செய்திகள்

50 சதவீத பயணிகளுடன் பேருந்து இயங்கினாலும் கட்டணத்தில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை + "||" + There is no change in the fee Although the bus is running with 50 percent passengers

