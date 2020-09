மாநில செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்திற்கு 2 கொரோனா பரிசோதனை மையங்கள் எவ்வாறு போதுமானதாக இருக்கும்? - உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளை கேள்வி + "||" + How can 2 corona testing centers be adequate for Trichy district? - High Court Madurai Question

திருச்சி மாவட்டத்திற்கு 2 கொரோனா பரிசோதனை மையங்கள் எவ்வாறு போதுமானதாக இருக்கும்? - உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளை கேள்வி