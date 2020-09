மாநில செய்திகள்

செப்டம்பர் 1-ம் தேதி முதல் மாணவருக்கு தலா 10 முட்டை வழங்க தமிழக அரசு அரசாணை + "||" + Since September 1st Provide 10 eggs per student Government of Tamil Nadu

