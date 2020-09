மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பஸ் பயணஅட்டை: மாவட்டங்களில் உள்ள மறுவாழ்வு அலுவலகங்களில் வழங்கப்படும் - மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் தகவல் + "||" + Free Bus Pass for the Handicapped: Issued at Rehabilitation Offices in Districts - Municipal Transport Corporation Information

