மாநில செய்திகள்

மின்சார ரெயில் சேவை நாளை தொடங்குவதாக வதந்தி - தெற்கு ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி மறுப்பு + "||" + Rumor has it that the electric train service will start tomorrow - Southern Railway public relations officer denied

மின்சார ரெயில் சேவை நாளை தொடங்குவதாக வதந்தி - தெற்கு ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி மறுப்பு