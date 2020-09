மாநில செய்திகள்

தூய காற்று செயல்திட்டத்தை தொடங்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடிதம் + "||" + To start the clean air project - Letter from Dr. Anbumani Ramadas to Edappadi Palanisamy

தூய காற்று செயல்திட்டத்தை தொடங்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடிதம்