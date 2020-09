மாநில செய்திகள்

திருநள்ளாறு சனிபகவான் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்; சமூக இடைவெளியுடன் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் + "||" + Devotees gathered at the Thirunallar Sanibagavan temple; Sami darshan standing in long line with social gap

