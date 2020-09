மாநில செய்திகள்

டிசம்பர் மாதம் வரை அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கும் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government offices will be open on all Saturdays till December - Government of Tamil Nadu Order

டிசம்பர் மாதம் வரை அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கும் - தமிழக அரசு உத்தரவு