மாநில செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 10,700 வங்கி கணக்குகள் முடக்கம் - விவசாயிகள் என்ற போர்வையில் மோசடி நடந்தது அம்பலம் + "||" + 10,700 bank accounts closed in Salem district - Fraud in the guise of farmers exposed

சேலம் மாவட்டத்தில் 10,700 வங்கி கணக்குகள் முடக்கம் - விவசாயிகள் என்ற போர்வையில் மோசடி நடந்தது அம்பலம்