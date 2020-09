மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வுக்கான ஆயத்த பணிகளில் தேசிய தேர்வு முகமை தீவிரம்; நாடு முழுவதும் 13-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + Intensity of National Examination Agency in preparation for ‘NEET’ Examination; It takes place on the 13th across the country

‘நீட்’ தேர்வுக்கான ஆயத்த பணிகளில் தேசிய தேர்வு முகமை தீவிரம்; நாடு முழுவதும் 13-ந் தேதி நடக்கிறது