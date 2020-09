மாநில செய்திகள்

பெண்கள், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பாதுகாப்பற்ற ஆபத்தான ஆட்சி நடக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + An unsafe and dangerous regime is going on for everyone, including women, children and senior citizens - MK Stalin's accusation

பெண்கள், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பாதுகாப்பற்ற ஆபத்தான ஆட்சி நடக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு