மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறுவோரிடம் அபராதம் வசூலிக்க அதிகாரிகள் நியமனம்: மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு + "||" + Appointment of officers to levy fines on violators of corona prevention regulations: Government Order to District Collectors

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறுவோரிடம் அபராதம் வசூலிக்க அதிகாரிகள் நியமனம்: மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு