மாநில செய்திகள்

விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டத்தில் முறைகேடு: யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Abuse in Farmers' Financial Assistance Scheme: Strict action against anyone - Edappadi Palanisamy announcement

விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டத்தில் முறைகேடு: யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு