மாநில செய்திகள்

கொசஸ்தலை ஆற்றில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை: பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Extreme levels of flood danger were announced in at least two places

கொசஸ்தலை ஆற்றில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை: பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க கலெக்டர் வேண்டுகோள்