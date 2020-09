மாநில செய்திகள்

‘பிளாக்மார்க்’ தண்டனை பெற்ற போலீஸ் ஏட்டுக்கு பதவி உயர்வு வழங்காதது சரியானது - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + It is right not to give promotion to the police record of ‘black mark’ conviction - Court order

‘பிளாக்மார்க்’ தண்டனை பெற்ற போலீஸ் ஏட்டுக்கு பதவி உயர்வு வழங்காதது சரியானது - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு