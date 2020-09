மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெற்றோர், மாணவர்களின் கருத்துக்கள் கேட்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + Parents and students will be consulted on the opening of schools - Minister Senkottayan informed

