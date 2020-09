மாநில செய்திகள்

அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க தமிழகத்தில் பா.ம.க. ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் பரபரப்பு பேச்சு + "||" + In Tamil Nadu, the BJP Dr. Ramdas should come to power

அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க தமிழகத்தில் பா.ம.க. ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் பரபரப்பு பேச்சு