மாநில செய்திகள்

லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை: திருத்தணி பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத ரூ.50 ஆயிரம் பறிமுதல் நேரில் ஆஜராக அதிகாரிகளுக்கு சம்மன் அனுப்ப முடிவு + "||" + Seizure of Rs. 50,000 not accounted for at the Thiruthani Deeds Office

லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை: திருத்தணி பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத ரூ.50 ஆயிரம் பறிமுதல் நேரில் ஆஜராக அதிகாரிகளுக்கு சம்மன் அனுப்ப முடிவு