மாநில செய்திகள்

சொத்து பிரச்சினையில் வியாபாரியை தீர்த்துக்கட்டினர்: தட்டார்மடம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர், அ.தி.மு.க. நிர்வாகி மீது கொலை வழக்கு உறவினர்கள் சாலை மறியலால் பரபரப்பு + "||" + Police Inspector, A.D.M.K. Relatives of the murder case against the administrator caused a stir by the road block

சொத்து பிரச்சினையில் வியாபாரியை தீர்த்துக்கட்டினர்: தட்டார்மடம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர், அ.தி.மு.க. நிர்வாகி மீது கொலை வழக்கு உறவினர்கள் சாலை மறியலால் பரபரப்பு