மாநில செய்திகள்

கடத்தி கொல்லப்பட்ட வியாபாரி உடலை வாங்க மறுத்து 2-வது நாளாக போராட்டம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இடமாற்றம் + "||" + Struggle for the 2nd day Relocation of Police Inspector

கடத்தி கொல்லப்பட்ட வியாபாரி உடலை வாங்க மறுத்து 2-வது நாளாக போராட்டம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இடமாற்றம்