மாநில செய்திகள்

பொதுத்துறையில் சிறப்பாக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியதற்காக பதிவுத்துறை தலைவர் ஜோதி நிர்மலாசாமிக்கு விருது முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் + "||" + Award to Jyoti Nirmalasamy, Head of Registry for his use of technology

பொதுத்துறையில் சிறப்பாக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியதற்காக பதிவுத்துறை தலைவர் ஜோதி நிர்மலாசாமிக்கு விருது முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார்