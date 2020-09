மாநில செய்திகள்

வாரத்தின் முதல் வர்த்தக தினத்தில் சென்செக்ஸ் 812 புள்ளிகள் சரிவு நிப்டி 283 புள்ளிகளை இழந்தது + "||" + The Sensex fell 812 points in the first trading session of the week

