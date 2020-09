மாநில செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் மின் துண்டிப்பால் பலியான 2 பேரின் குடும்பத்துக்கு அதிகபட்ச நிதி உதவி அளிக்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல் + "||" + The government should provide maximum financial assistance to the families of the 2 victims of the power outage in the hospital - GK Vasan insisted

அரசு மருத்துவமனையில் மின் துண்டிப்பால் பலியான 2 பேரின் குடும்பத்துக்கு அதிகபட்ச நிதி உதவி அளிக்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல்