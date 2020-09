மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவலின் நிலையை கண்டறிய 30 ஆயிரம் பேரின் ரத்த மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வு செய்ய தமிழக அரசு திட்டம் + "||" + The Tamil Nadu government plans to collect and study blood samples from 30,000 people to study the spread of corona

