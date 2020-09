மாநில செய்திகள்

ஆலந்தூர் சுவர் விளம்பர பிரச்சினை: பா.ஜ.க.வின் பூச்சாண்டி அரசியலை கண்டு அஞ்சமாட்டோம்தா.மோ.அன்பரசன் எம்.எல்.ஏ. அறிக்கை + "||" + We will not be afraid to see the politics of Poochandi Thamo anparasan MLA Report

ஆலந்தூர் சுவர் விளம்பர பிரச்சினை: பா.ஜ.க.வின் பூச்சாண்டி அரசியலை கண்டு அஞ்சமாட்டோம்தா.மோ.அன்பரசன் எம்.எல்.ஏ. அறிக்கை