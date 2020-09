மாநில செய்திகள்

சட்டமன்றத்திற்கு குட்கா எடுத்து சென்ற விவகாரம்: உரிமை மீறல் புதிய நோட்டீசுக்கு இடைக்கால தடை - ஐக்கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Gutka to be taken to Assembly: Interim injunction against new notice of infringement - Court order

சட்டமன்றத்திற்கு குட்கா எடுத்து சென்ற விவகாரம்: உரிமை மீறல் புதிய நோட்டீசுக்கு இடைக்கால தடை - ஐக்கோர்ட்டு உத்தரவு