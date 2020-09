மாநில செய்திகள்

தனியார் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அரசு கல்வி உதவித்தொகை கேட்பு மனுவை பரிசீலிக்க வேண்டும்ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The government should consider the scholarship application Court order

