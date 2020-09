மாநில செய்திகள்

பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் 101.97 அடி + "||" + The water level of Bhavani Sagar Dam is 101.97 feet

