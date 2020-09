மாநில செய்திகள்

புற்றுநோய் தடுப்பு விழிப்புணர்வு மாதம்: உலகளவில் 3 சதவீத குழந்தைகள் புற்றுநோயால் பாதிப்பு எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை டாக்டர் தகவல் + "||" + Globally 3 percent of children are affected by cancer

புற்றுநோய் தடுப்பு விழிப்புணர்வு மாதம்: உலகளவில் 3 சதவீத குழந்தைகள் புற்றுநோயால் பாதிப்பு எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை டாக்டர் தகவல்