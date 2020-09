மாநில செய்திகள்

பி.டி. கத்தரிக்காய் கள ஆய்வு நடத்த பாஜக அரசு அனுமதித்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியது - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The BJP government's permission to P T Brinjal conduct a field study is reprehensible - MK Stalin

பி.டி. கத்தரிக்காய் கள ஆய்வு நடத்த பாஜக அரசு அனுமதித்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியது - மு.க.ஸ்டாலின்