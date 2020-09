மாநில செய்திகள்

மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரைகளில் மக்களை அனுமதிப்பது குறித்து என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது? - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி + "||" + What decision has been made about allowing people on beaches including the marina? - Chennai High Court Question

மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரைகளில் மக்களை அனுமதிப்பது குறித்து என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது? - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி