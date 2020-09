மாநில செய்திகள்

மருத்துவ குழுவுடன் ஆலோசித்து பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + The decision on the opening of schools will be taken in consultation with the medical committee - Chief Minister Palanisamy

