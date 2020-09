மாநில செய்திகள்

‘தியேட்டர்களை திறப்பது பற்றி நிலைமைக்கு ஏற்றபடி முடிவு’அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தகவல் + "||" + Decision to open theaters will be made according to the situation - Minister Kadambur Raju informed

