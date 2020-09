மாநில செய்திகள்

சேகர் ரெட்டி மீதான வழக்கு ஆதாரமில்லை: மத்திய பா.ஜ.க. அரசு, அ.தி.மு.க.வுக்கு சிறப்பு பரிசை வழங்கி இருக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + No case against Shekhar Reddy: Central BJP The government has given a special gift to the AIADMK - MK Stalin's statement

சேகர் ரெட்டி மீதான வழக்கு ஆதாரமில்லை: மத்திய பா.ஜ.க. அரசு, அ.தி.மு.க.வுக்கு சிறப்பு பரிசை வழங்கி இருக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை