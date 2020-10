மாநில செய்திகள்

‘அரியர் மாணவர்கள் தேர்ச்சி’ அறிவிப்பு விதிகளுக்கு புறம்பானது - ஐகோர்ட்டில், தொழில்நுட்ப கல்வி குழுமம் பதில் மனு + "||" + ‘Arrear students pass’ notification is outside the rules - Technical Education Board reply petition in High Court

‘அரியர் மாணவர்கள் தேர்ச்சி’ அறிவிப்பு விதிகளுக்கு புறம்பானது - ஐகோர்ட்டில், தொழில்நுட்ப கல்வி குழுமம் பதில் மனு