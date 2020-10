மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து நெல்லை, செங்கோட்டை, மதுரை, ராமேசுவரத்துக்கு சிறப்பு ரெயில் - தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு + "||" + Special trains from Chennai to Nellai, Sengottai, Madurai and Rameswaram - Southern Railway

சென்னையில் இருந்து நெல்லை, செங்கோட்டை, மதுரை, ராமேசுவரத்துக்கு சிறப்பு ரெயில் - தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு