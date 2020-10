மாநில செய்திகள்

நெசவாளர்களின் வாழ்க்கை ஏற்றம் பெற அனைவரும் கதர் ஆடையை பயன்படுத்த வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் + "||" + Everyone should use Khadar garment to get a better life for the weavers - Edappadi Palanisamy request

நெசவாளர்களின் வாழ்க்கை ஏற்றம் பெற அனைவரும் கதர் ஆடையை பயன்படுத்த வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்