மாநில செய்திகள்

வேளாண் சட்டம் மோசமானது என்பதை மக்களிடம் பிரசாரம் செய்ய வேண்டும் - தி.மு.க. முப்பெரும் விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + We need to spread the word that agriculture law is bad - MK Stalin's speech

வேளாண் சட்டம் மோசமானது என்பதை மக்களிடம் பிரசாரம் செய்ய வேண்டும் - தி.மு.க. முப்பெரும் விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு